Tremblez! La révolution bien coiffée est en marche

Laurent Joffrin m’a convaincu, Fillon c’est le révolutionnaire au couteau entre les dents qu’il nous faut!

Bon, bien entendu, Joffrin parle comme le modernoeud qu’il est ce qui le rend parfois un peu abscons. Mais ce que j’en comprend c’est que, d’une, Joffrin sera Jean Moulin quand les hordes noires fillonesques auront commencer à faire gémir la France sous leur coups de boutoirs non désirés. De deux, les « intellectuels du déclin » ont comploté l’arrivée au pouvoir de Fillon depuis deux décennies! Gageons que Zemmour et Finkie ont du au passage sacrifier de la vierge musulmane des soirs de pleine lune pour convoquer les forces du mal nécessaires à l’accomplissement de leur plan maléfique! De trois, tout est pareil! Un conservateur bon teint et dans la pure tradition française équivaut à Tariq Ramadan.

Mais pourquoi s’arrêter là?

Moi je le trouve un peu mou du genou dans la diatribe le camarade Joffrin. Il aurait pu dire que non seulement Fifi les sourcils voulait se débarasser de 500 000 fonctionnaires, mais qu’en plus ils allaient les enduire de graisse de bébés phoques puis lancer contre eux des chasseurs canadiens aveugles pour qu’ils les suppriment à l’ancienne avec un hakapik.

La seule chose qui me fasse tiquer est sa mention du « chevalier à la triste figure ». Si ce dangereux extrémiste était Don Quichotte, ses craintes et nos espoirs seraient parfaitement infondées…