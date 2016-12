IVG, Gayssot et Taubira

En 1990, la loi Gayssot, tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe est passée. Personne n’est revenu dessus.

En 2001, la loi Taubira, tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité est passée. Personne n’est revenu dessus.

Ces deux lois sont sans doute les plus symboliques des quelques lois mémorielles que nous devons subir en France.

Hier, l’Assemblée Nationale a voté le « délit d’entrave numérique à l’IVG » alors que quelques troudbals de députés de droite tentaient mollement de s’y opposé au nom de la liberté d’expression et de l’opportunisme politique.

Malheureusement c’est trop tard. Il fallait protéger la liberté d’expression avant.

Comme le disait Martin Niemöller, change pas de main quand ça vient. Il est aussi l’auteur du fameux discours « quand ils sont venus chercher » dans lequel il parle de sa lâcheté après que les méchants soient venus emmener les socialistes, les syndicalistes, les juifs et ainsi de suite.

C’est le même cas aujourd’hui.

Quand ils sont venus chercher les racistes, les révisionnistes, ceux qui voulaient avoir le droit d’argumenter tout ce qui leur passe par la tête, les opposants à l’IVG et dans pas si longtemps ceux qui ne sont globalement pas d’accord avec la doxa officielle.

La liberté d’expression est absolue où elle n’est pas. On doit avoir le droit de dire toutes les sottises ne serait-ce que pour forcer la société à réfléchir. Sans liberté d’expression, il n’y a pas de liberté de pensée et donc il y a réinstauration de facto du délit de blasphème.

Les petites salopes des républicains qui pleurnichent aujourd’hui aurait dû y penser plus tôt. C’est exactement pour cette raison qu’à chaque fois que j’en vois un dans le petit écran, un petit scénario se déroule dans ma tête dans lequel quelqu’un surgit derrière eux et les garrotte jusqu’à ce que leur gorge s’ouvre et que les yeux leurs sortent de leurs vilaines petites têtes de salopes hystériques et hypocrites.

Oui, mon esprit est peuplé d’ombres inquiétantes…