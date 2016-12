un de moins, 20 000 de plus à descendre

Cahuzac a pris 3 ans ferme pour avoir cacher du bel et bon argent à l’état qui en a tant besoin.

Même si je comprends assez bien que l’on puisse considérer la fraude fiscale comme de la légitime défense dans un pays qui prélève plus de 50% de ce qu’on gagne pour le redistribuer à des immigrés illégaux, à des cas sociaux qui tabassent leurs mômes et à des enculés de politiciens, il y a une grande satisfaction à voir un tel donneur de leçons se faire punir par là où il a péché. Un peu comme quand un violeur d’enfant se fait fendre en deux comme une bûche à grands coups de reins égoïstes donnés par un transsexuel sud-américain incroyablement bien membré et sidaïque dans des douches de prison.

Toutefois, il y a quelque chose d’assez injuste dans le fait que lui soit puni pour avoir planqué du blé alors que les salopards qui le dépensent comme si demain ne viendra jamais ne le sont pas. C’est un peu comme quand le souffre-douleur se fait punir alors que toute la classe essuie ses crottes de nez dans le dos de la veste de la prof et qu’elle sait qu’elle peut se venger sur celui-là parce que ses parents s’en branlent vu que même eux le détestent.

Je propose donc de ne pas s’arrêter en si bon chemin. Attrapons tous les responsable de la faillite et punissons les. Et je ne parle pas de prison.