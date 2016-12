Alep est-elle tombée ou est-elle sauvée?

Je dois avouer ne rien comprendre à ce qu’il se passe en Syrie. Il me semble que c’est un cas classique de « ce sont des enculés, mais sont-ils nos enculés? »

Bref, ça me rappelle assez clairement la guerre en ex-Yougoslavie au cours de laquelle j’ai appris une des plus importantes informations qu’il y ait à savoir sur les médias: si ils sont tous d’accord, c’est qu’ils racontent n’importe quoi.

De plus toutes les vidéos que nous voyons en provenance des « martyrs » d’Alep suscitent quelques questions, en particulier, comment des gens qui n’ont plus rien ont-ils encore assez d’électricité pour charger leurs téléphones et d’internet pour envoyer leur petits films d’adieux?

Au passage, on peut se demander aussi ce que les étrangers viennent foutre en Syrie et au nom de quoi est-ce que nous mettons nos gros nez velus dans leurs affaires? C’est leur histoire, leur révolution et leur contre-révolution.

Que le meilleur gagne.