Lagarde et le terrorisme à Berlin

Il est intéressant de constater comment, en ces temps aussi troublés qu’un agenré devant sa garde-robe mixte un matin de gueule de bois, les informations peuvent se caramboler.

Hier nous apprenions que Christine Lagarde était coupable mais pas responsable d’avoir dilapidé l’argent public. Quelques heures plus tard, un membre de l’association des loups solitaires musulmans amalgamé écrasait des gens avec un camion au milieu du marché de Noël de Berlin.

Quel rapport allez-vous me dire? C’est pourtant simple. Les salopards qui ont fait profession de diriger nos vie sont coupables de se tenir debout sur nos têtes après nous avoir enfoncé dans de la bouse fétide mais ils ne sont jamais responsables de rien. Ils ont supprimé les frontières, nous ont expliqué qu’on était des grosses guenons velues de ne pas accueillir des clandestins, qu’ils ont rebaptisés réfugiés, à bras suffisamment ouverts, ont dépensé tout notre argent et bu tout notre whisky mais le pire qu’il puisse leur arriver c’est de devoir passer des retraites dorées allongés sur des matelas de pognons bien confortables.

Merkel, Sarkozy, Hollande, Obama, Lagarde et compagnie sont directement coupables de la mort de leur concitoyens. Le marché de Noël de Berlin existe depuis grosso merdo 700 ans et il va désormais devoir avoir lieu derrière des grilles et sous surveillance policière. Chaque vestige de notre civilisation, église, mairie, école, doit aujourd’hui être surveillé et protégé. Nous recréons des milliers de frontières à l’intérieur de nos pays au lieu de les mettre à leur place. Comme des drogués qui pensent que la félicité et la paix viendront avec la prochaine dose, nous continuons à faire rentrer des milliers d’hommes jeunes et hostiles tout en étant surpris à chaque overdose.

Pendant ce temps, comme des pantins désarticulés volant après chaque explosion, nous retournons demander à nos bons maitres de bien vouloir assurer notre sécurité alors qu’ils sont coupables et responsables, au moins moralement si ce n’est pénalement, de la situation dans laquelle nous sommes.

Ca nous rend aussi coupables et responsables. Tant pis pour nous, tant mieux pour eux.

Les seuls droits qu’on a sont ceux qu’on prend.