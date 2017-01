Léger mécontentement

Lundi 9 janvier 2017. J’arrive au travail, m’installe derrière mon bureau, regarde mes mails puis ouvre le site internet du figaro, journal de référence du peuple de droite. En « une », nous avons droit à une histoire sur une actrice prétentieuse et juste en dessous quelque chose sur le saucissonnage d’une starlette au gros fion.

C’est vrai qu’il ne se passe rien dans le monde. Pas une petite guerre, pas une petite découverte scientifique, pas d’histoires économiques, rien. Donc on a le temps de s’intéresser à ce qui arrive à des singes savants qui seraient bien plus divertissant si on pouvait leur jeter des cailloux.

Je ne pense même pas qu’il faille particulièrement aux journalistes de nous abaisser aussi consciencieusement. Ils vendent ce que les gens achètent. Et c’est exactement pour cela qu’il va falloir envoyer tout ce petit monde en camp de travail. Je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Ils se sentiront en sécurité et les adultes pourront réfléchir au calme pendant ce temps là. On passera aux petites pilules au cyanure s’ils ne sont pas sage vu que donner la fessée aux enfants est désormais interdite.