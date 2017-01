Conspiration facile avec les résultats du PS

Le spectacle grotesque que nous offre le PS a tous les avantages des jeux paralympiques sans aucun des inconvénients. Il est toujours bon de se moquer des handicapés qui essaient de faire des choses trop difficiles pour eux.

Mais passons sur mes petites perversions et attaquons nous à ce que peut bien signifier le trucage des chiffres de leur primaire pour trisomiques.

On peut toujours considérer que c’est le simple fait d’incompétents notoires qui ne seraient pas capable d’organiser un viol dans une cave de citée.

On peut aussi croire qu’ils ont gonflé les chiffres afin de tenter, vainement, de faire croire au monde que le PS existe encore comme les vieilles peaux qui se la font tirer dans l’espoir de conserver une beauté depuis longtemps disparue et qui se rendent hideuses au passage.

On peut aussi avoir une vision plus créative des choses, et se demander si le fait d’injecter de la connerie dans les chiffres pour les faire gonfler comme des poulets chinois ne cache pas quelque chose de plus sinistre. Par exemple, on pourrait très bien imaginer qu’en bourrant les urnes comme une pute en phase d’apprentissage, ils pourront justifier de plus d’argent qu’ils n’en auront réellement récolté ce qui permettrait un joli blanchiment de fonds bien cachés, ce qui est toujours bien utile en ces temps difficiles.

Bien entendu, tout cela ne sont que des suppositions vu l’honnêteté absolue dont ont toujours faire preuve les caciques du PS.