Pénélope (ra)tisse large

Horreur et consternation! Pénélope Fillon aurait un peu profité du système en faisant semblant d’être l’assistante de son parlementaire de mari.

Cela fait d’eux des profiteurs certes, mais des profiteurs de modèle parfaitement courant. En effet, faire en sorte ça reste dans la famille, comme disent les incestueux avec de l’humour, est parfaitement traditionnel dans notre belle république pleine de valeurs. On peut d’ailleurs se demander pourquoi le Canard Enchainé décide de lâcher cette info sur Fillon alors qu’elle concerne tant de nos kleptocrates. En fait non, on sait très bien pourquoi ils font ça.

C’est très triste, mais c’est comme ça. Le nombre de pourriture au sein de nos élus est exactement équivalent à celui de la population générale, seulement nos élus ont plus de moyens de « profiter » de l’argent public.

J’espère que ça va vous aider à comprendre que Fillon n’est pas l’homme providentiel que vous attendez. Macron ne l’est pas non plus, Mélenchon non plus et Le Pen non plus. Et Cincinnatus n’est pas disponible.

Vous êtes seuls et l’état est devenu l’ennemi. Tirez-en les conclusions qui s’imposent et arrêtez de vous comporter en enfants qui espèrent que leurs mères avec le syndrome de Münchhausen par procuration ne les empoisonnent pas trop cette fois-ci.